"خسارة لا يمكن وصفها".. باريس هيلتون من أمام بقايا منزلها المتفحم في ماليبومنوعاتنشر الجمعة، 10 يناير / كانون الثاني 2025نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بقايا منزلها في ماليبو الذي فقدته بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معبرة عن الخسارة بأنها "لا يمكن وصفها".كما كشفت أيضًا على إنستغرام أنها علمت في وقت سابق أن منزلها اختفى عندما شاهدته يحترق مباشرة على شاشة التلفزيون.شاهد أيضًا: حريق يستعر في هوليوود وأوامر بإخلاء إلزامي.. حرائق لوس أنجلوس تتمدد وتقتل 5 أشخاصوللمزيد شاهد: حولت المباني إلى رماد.. مشاهد جوية تُظهر آثار الدمار بسبب حرائق غابات لوس أنجلوسوقد يهمك أيضًا: ماندي مور توثق زيارتها لمنزلها الذي دمرته حرائق لوس أنجلوسقراءة المزيدأمريكاحرائقكوارثنجومنجوم هوليوودهوليوود