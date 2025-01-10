نشرت باريس هيلتون مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر بقايا منزلها في ماليبو الذي فقدته بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، معبرة عن الخسارة بأنها "لا يمكن وصفها".

كما كشفت أيضًا على إنستغرام أنها علمت في وقت سابق أن منزلها اختفى عندما شاهدته يحترق مباشرة على شاشة التلفزيون.

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