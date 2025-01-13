"مع حبي.. ميغان" مؤجل بسبب حرائق لوس أنجلوس

(CNN)-- قالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، في بيان لها، إن مسلسل "مع حبي، ميغان"، الذي أنتجته وشاركت في بطولته، لن يبدأ عرضه هذا الشهر كما كان مخططًا له، حيث تواجه مقاطعة لوس أنجلوس في جنوب كاليفورنيا حرائق غابات مميتة ومدمرة.

وقالت ماركل في بيان يوم الأحد: "أنا ممتنة لشركائي في نتفليكس لدعمي في تأخير الإطلاق، حيث نركز على احتياجات المتضررين من حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا".

وسيبدأ عرض المسلسل في 4 مارس/آذار. بعد أن كان من المقرر عرضه في الـ 15 من الشهر الحالي.

وكانت ماركل وزوجها الأمير هاري، دوق ساسكس، يساعدان في جهود الإغاثة في جميع أنحاء لوس أنجلوس، الجمعة، و ظهرا في مركز مؤتمرات باسادينا، حيث التقيا بأول المستجيبين والأشخاص المتضررين من حرائق الغابات المميتة، وفقًا للقطات التي التقطتها قناة فوكس 11.

وتحدث الزوجان أيضًا إلى مؤسس "المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس.

وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس روبرت جي لونا، في مؤتمر صحفي الأحد، إن أكثر من 105000 من السكان ما زالوا تحت أوامر الإخلاء. وقالت السلطات إن 16 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم.

وتجاوز حريق باليساديس الساحلي، الذي يُعتبر الحريق الأكثر تدميرًا حاليًا في مقاطعة لوس أنجلوس، مساحة قوامها 23000 فدان، وتم احتواؤه بنسبة 11% على الأقل حتى الأحد، وفقًا لإدارة كاليفورنيا للإطفاء. بينما حريق إيتون في ألتادينا، على الجانب الشرقي من لوس أنجلوس، فتخطى مساحة 14000 فدان وتم احتواؤه بنسبة 27% مساء الأحد.

وقال المسؤولون، الأحد، إنه على الرغم من إحراز تقدم، فإن تهديد الحريق سيظل "مرتفعًا للغاية" مع عودة رياح سانتا آنا الخطيرة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.