ظهرت المغنية وكاتبة الأغاني الأسطورية دوللي بارتون في ولاية تينيسي الأمريكية، وتبرعت بارتون بمبلغ مليون دولار لإغاثة ضحايا إعصار "هيلين" الذي ضرب الولاية، وتسبب بالكثير من الدمار في المنازل والطرقات والأشجار، وحصد أرواح أكثر من 200 شخص عدا المفقودين الذين لاتزال فرق الإنقاذ مستمرة في البحث عنهم.

بالإضافة إلى منحها الوقت والمال لمجتمعها، فقد استخدمت أيضًا صوتها الأسطوري لتشجيع الناس لتجاوز الأمر، وقالت: "أنا متأكدة من أن الكثير منكم يتساءلون أين كنت، يقول الجميع، أين دوللي؟ حسنًا، كنت مثل أي شخص آخر أحاول استيعاب كل ما يحدث، وأحاول معرفة أفضل الطرق للقيام بذلك، لأنه كان لدينا تلك العجوز المجنونة “هيلين”.

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