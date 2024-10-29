بعد 33 عامًا على رحيل "موسيقار الأجيال" محمد عبدالوهاب شدت نخبة من نجوم الغناء العربي بمختاراتٍ من أعذب ألحانه على مسرح "أبو بكر سالم" في العاصمة السعودية، في ليلةٍ نظمها موسم الرياض تكريمًا لذكرى الموسيقار الراحل.

وتستمر العروض المسرحية في موسم الرياض، فبعد انتهاء عروض المسرحية الكويتية "طالبين القرب" من بطولة الفنانين حسن البلام وداود حسين، يفتتح الفنانين المصريين عمرو يوسف ومي عز الدين العروض المسرحية المصرية في الموسم، بمسرحية الرعب الكوميدية "قلبي وأشباحه"، ويشارك في بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا في مصر.

ويليها العرض المرتقب "إس إس هانم" من بطولة الفنانة المصرية القديرة إسعاد يونس بعد غياب سنواتٍ طويلة عن المسرح.

ونبقى في أجواء الفن المصري، وافتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، في حفلٍ سلط الضوء في فقراته على تاريخ السينما المصرية وتأثيرها، وشهد تكريم الفنان المصري محمود حميدة بجائزة "الإبداع".

وألقى استبدال فيلم الافتتاح بظلاله على انطلاقة "الجونة" السينمائي هذا العام، حيث كان من المقرر أن يعرض فيلم "آخر المعجزات" للمخرج عبدالوهاب شوقي، لكن الرقابة على المصنفات الفنية سحبت تراخيص عرض الفيلم بشكل مفاجئ، وقبل ساعات من انطلاق المهرجان، رغم إجازة عرضه سابقا بحسب ما ذكرت عدة وسائل إعلام مصرية.

أخيراً.. حققت صور النجمين التركيين بوراك دينيز ونسليهان أتاغول من أمام الأهرامات تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، وعبرا من خلالها عن استمتاعهم بسحر مصر، خلال استضافتهما في النسخة الرابعة من المعرض التشكيلي "الأبد هو الآن".