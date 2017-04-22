نصائح للمسنين.. كيف تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟

نصائح للمسنين.. كيف تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟

صحة وحياة
آخر تحديث السبت, 22 ابريل/نيسان 2017; 07:56 (GMT +0400).
الشيخوخةصحة وحياةصحة نفسيةرياضة
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فيديو يستعرض نصائح وخطوات بسيطة يمكن للمسنين القيام بها للتمتع بحياة أطول وأكثر صحة.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم ماري آن كادجير من Sunrise Senior Living في هذا الفيديو بمشاركة بعض النصائح لكي يعيش كبار السن حياة أطول وأكثر صحة.

الشيخوخةصحة وحياةصحة نفسيةرياضة