أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تقوم ماري آن كادجير من Sunrise Senior Living في هذا الفيديو بمشاركة بعض النصائح لكي يعيش كبار السن حياة أطول وأكثر صحة.
نصائح للمسنين.. كيف تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟
نصائح للمسنين.. كيف تعيش حياة أطول وأكثر صحة؟
صحة وحياة
آخر تحديث السبت, 22 ابريل/نيسان 2017; 07:56 (GMT +0400).
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فيديو يستعرض نصائح وخطوات بسيطة يمكن للمسنين القيام بها للتمتع بحياة أطول وأكثر صحة.
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