أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُعقد صفوف اليوغا في مزرعة بمدينة بروفيدانس في ولاية رود آيلاند الأمريكية، حيث يُسمح للماعز بالتحرك بحرية خلال التدريب الذي تمارس فيه حركات هذه الرياضة على وقع أصوات... ثُغاء الماعز؟
قد تكون هذه الفكرة غريبة، لكنها نجحت في جذب المئات من المعجبين.
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُعقد صفوف اليوغا في مزرعة بمدينة بروفيدانس في ولاية رود آيلاند الأمريكية، حيث يُسمح للماعز بالتحرك بحرية خلال التدريب الذي تمارس فيه حركات هذه الرياضة على وقع أصوات... ثُغاء الماعز؟
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