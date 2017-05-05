أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تُعقد صفوف اليوغا في مزرعة بمدينة بروفيدانس في ولاية رود آيلاند الأمريكية، حيث يُسمح للماعز بالتحرك بحرية خلال التدريب الذي تمارس فيه حركات هذه الرياضة على وقع أصوات... ثُغاء الماعز؟