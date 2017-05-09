أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— إن الصراعات العسكرية والحروب والكوارث الطبيعية والاعتداءات يمكن أن تؤدي جميعها إلى ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة الذي يقدر بأنه يؤثر على شخص من بين كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم.