ما هو اضطراب ما بعد الصدمة؟

ما هو اضطراب ما بعد الصدمة؟

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و37 دقيقة.
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حالات الصدمة تشكل نسبة أعلى في البلدان ذات الدخل المحدود أكثر من البلدان ذات الدخل المرتفع

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— إن الصراعات العسكرية والحروب والكوارث الطبيعية والاعتداءات يمكن أن تؤدي جميعها إلى ما يعرف باضطراب ما بعد الصدمة الذي يقدر بأنه يؤثر على شخص من بين كل عشرة أشخاص في مرحلة ما من حياتهم.

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