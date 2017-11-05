لأول مرة في المنطقة العربية.. "ترايثلون" أبطاله نساء فقط!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على هامش شهر "تحدي دبي للياقة،" نظمت لجنة رياضة المرأة في مجلس دبي الرياضي أول "ترايثلون" - أي سباق ثلاثي - نسائي، في المنطقة العربية خلال نهاية الأسبوع الماضي.

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وقد شارك في السباق الثلاثي الذي اُعتبر أيضاً أول حدث رياضي مخصص للنساء في المنطقة، أكثر من 250 متسابقة من مختلف الجنسيات، والأعمار، والقدرات البدنية الرياضية، بهدف تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بأنواعها.

كما شارك أيضاً في السباق عدد من النساء من ذوي الاحتباجات الخاصة أو "أصحاب الهمم" إذ كانت قد أعلنت اللجنة المنظمة عن خططها للتبرع بكافة إيرادات الحدث إلى برنامج "إمكان" في مؤسسة الجليلة، بهدف المساعدة بتزويد النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة بأطراف اصطناعية تمكنهن من استعادة حركتهن بشكل طبيعي، وبالتالي العمل على عيش نمط حياة أكثر نشاطاً.

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وأقيم السباق بالتعاون مع نادي دبي للسيدات، وتضمن ثلاثة مراحل، قسمت ما بين السباحة، وركوب الدراجات الهوائية، والجري، لمسافة بلغت أكثر من 40 كيلومتراً. وكان قد نظم القائمون على الحدث مخيم تدريب مجاني استمر ثلاثة أسابيع قبل الحدث المنتظر، من أجل تدريب المشاركات لأول مرّة على الطرق الصحيحة والصحية لإكمال السباق.

وقالت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي – والتي توجت الفائزات في جميع المراحل – إن الحدث الذي خصص للنساء، سلط الضوء على دعم دولة الإمارات للمرأة وإعطائها فرص متساوية في جميع المجالات، مضيفة أن فعّاليات كهذه هي التي تساهم في رفع نسبة الوعي لدى النساء لممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحية.

يذكر أن "تحدي دبي للياقة" بدأ في الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني، بهدف جعل دبي "المدينة الأكثر نشاطاً في العالم."

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