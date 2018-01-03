(CNN)-- لقد زادت مؤخراً شعبية التدريبات عالية الكثافة، التي تعرف باسم "HITT"، بسبب تناوبها بين فترات تدريب شاقة ومركزة، تليها تدريبات رياضية معتدلة. ويستغرق التمرين بأكمله ما يقرب من أربعين دقيقة أو أقل.
إليك آخر صيحات اللياقة البدنية للعام 2018!
إليك آخر صيحات اللياقة البدنية للعام 2018!
صحة وحياة
آخر تحديث الأربعاء, 03 يناير/كانون الثاني 2018; 05:46 (GMT +0400).
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قد تكون منافسة ودية مع أصدقائك كل ما يلزمك لإكمال التمارين، ولكنها قد تُشكّل تحدياً للبعض.
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