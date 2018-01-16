كيف تكبح رغبتك بتناول الحلويات؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بموافقة الطبيب، يمكن للالتزام بعملية التخلص من السكر مساعدتكم على إنقاص الوزن والإحساس بشعور أفضل خلال بضعة أسابيع فقط.