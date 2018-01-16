أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بموافقة الطبيب، يمكن للالتزام بعملية التخلص من السكر مساعدتكم على إنقاص الوزن والإحساس بشعور أفضل خلال بضعة أسابيع فقط.
كيف تكبح رغبتك بتناول الحلويات؟
كيف تكبح رغبتك بتناول الحلويات؟
صحة وحياة
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 04:07 (GMT +0400).
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هذه إحدى الخطط التي قد ترغبون بتجربتها للالتزام بعملية التخلص من السكر.
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