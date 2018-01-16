كيف تكبح رغبتك بتناول الحلويات؟

كيف تكبح رغبتك بتناول الحلويات؟

صحة وحياة
آخر تحديث الثلاثاء, 16 يناير/كانون الثاني 2018; 04:07 (GMT +0400).
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هذه إحدى الخطط التي قد ترغبون بتجربتها للالتزام بعملية التخلص من السكر.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بموافقة الطبيب، يمكن للالتزام بعملية التخلص من السكر مساعدتكم على إنقاص الوزن والإحساس بشعور أفضل خلال بضعة أسابيع فقط.

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