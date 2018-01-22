وجبات الفطور هذه تحد من شهيتكم لمدة أطول

وجبات الفطور هذه تحد من شهيتكم لمدة أطول

صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
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تعرف إلى هذه الأطعمة التي ستبقي شعوركم بالشبع لمدة أطول.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ما تتناولونه في فترة الصباح يمكن أن يؤثر على شهيتكم للطعام في بقية اليوم. تعرفوا إلى هذه الأطعمة التي يمكن أن تساعدكم على تناول كمية أقل من الطعام لاحقاً.

نصائحصحة وحياةطبخغذاء