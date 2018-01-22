أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ما تتناولونه في فترة الصباح يمكن أن يؤثر على شهيتكم للطعام في بقية اليوم. تعرفوا إلى هذه الأطعمة التي يمكن أن تساعدكم على تناول كمية أقل من الطعام لاحقاً.
وجبات الفطور هذه تحد من شهيتكم لمدة أطول
وجبات الفطور هذه تحد من شهيتكم لمدة أطول
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
0:59
تعرف إلى هذه الأطعمة التي ستبقي شعوركم بالشبع لمدة أطول.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.