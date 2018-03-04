هل يجب أن تسمح لأطفالك بالفشل؟ إليك الإجابة

(CNN) -- من أصعب الأمور للأبوين هو ترك الطفل يفشل. إذ لا نريد رؤيتهم يشعرون بخيبة أمل، ولا نريد أن تلحق بهم أي أذية. لكنهم سيتعلمون من خلال الفشل بأنهم لن يحصلوا على كل شيء يريدونه في الحياة.