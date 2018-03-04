(CNN) -- من أصعب الأمور للأبوين هو ترك الطفل يفشل. إذ لا نريد رؤيتهم يشعرون بخيبة أمل، ولا نريد أن تلحق بهم أي أذية. لكنهم سيتعلمون من خلال الفشل بأنهم لن يحصلوا على كل شيء يريدونه في الحياة.
هل يجب أن تسمح لأطفالك بالفشل؟ إليك الإجابة
هل يجب أن تسمح لأطفالك بالفشل؟ إليك الإجابة
صحة وحياة
آخر تحديث منذ ساعتين و45 دقيقة.
1:09
هل تدع طفلك يفشل؟
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