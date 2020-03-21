إصابات فيروس كورونا في إيران تتجاوز 20 ألفا وإليكم عدد الوفيات

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إلى 20.610 ألف حالة بعد تشخيص 966 إصابة جديدة.

وأوضحت المتحدثة باسم الصحة الإيرانية في تصريحات للتلفزيون الرسمي بالبلاد، السبت، أنه وخلال الساعات الـ24 الماضية توفي 123 شخصا ليرتفع عدد الوفيات العام بالبلاد بسبب الفيروس التاجي إلى 1556 حالة وفاة.

ولفتت السلطات الإيرانية في الوقت ذاته إلى أن 7635 إصابة بفيروس كورونا تماثلت للشفاء.

ويذكر أن مسؤولا بالإدارة الأمريكية وصف ما يحدث في إيران بسبب فيروس كورونا الجديد بأنه "تشيرنوبيل إيران"، في إشارة إلى كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبيل في أوكرانيا العام 1986 وما خلفه من آثارا طالت الآلاف.

وكشف المسؤول عن استخدام وزارة الخارجية الأمريكية وسائل التواصل الاجتماعي، لتشجيع الإيرانيين على مشاركة المعلومات مع الإدارة الأمريكية، سواء عبر خط مشفر أو عبر استقصاء على الانترنت، واصفا إياها بوسائل تتجاوز النظام الإيراني وتتواصل مع شعب البلد.