دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادة ما يكتفي الأشخاص بتناول وجباتهم الرئيسية خلال اليوم، ولكن من المهم أيضاً تعزيز جهازك المناعي قدر الإمكان، خاصة وسط ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان.

أغذية يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات لتقوية المناعة👌 https://t.co/ZDMxUabsD7

الأغذية الغنية بفيتامين "ج" أو فيتامين "سي":

البرتقال

اليوسفي

الليمون

الفراولة

الجوافة

الفلفل الحلو الملون

وبعض الخضار مثل البروكلي والسبانخ

الأغذية الغنية بفيتامين "أ" مثل:

الجزر

البطاطا الحلوة

الطماطم

الكبدة

القرع العسلي

المانجو

الخضار الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ

فيتامين "د":

وأوضحت الصحة المصرية أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين "د" في الجسم، ما يقوي مناعتك ويساعدك في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

تناول اللحوم الحمراء، ولكن بكميات قليلة

البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك

منتجات الألبان، والبيض، والمكسرات

الأغذية الغنية بالأوميجا 3: