الصحة المصرية تقدم نصائح لمرضى السكري وتحذر من هذه الأطعمة

من داء السكري إلى مرض الغدة الدرقية..6 حالات صحية تؤثر على الجلد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من النصائح الغذائية لمرضى السكري.

وكشفت الصحة المصرية، أن مكونات الوجبة المثالية لمريض السكري عبارة عن نصف طبق من الخضار الطازجة أو المطهية، والنصف الآخر يتألف من ربع بروتين وربع نشويات، مع شرب كوب من الماء.

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وأشارت الصحة المصرية إلى أن الدقيق الأبيض والسكر بأنواعه يعتبران من مسببات الارتفاع الحاد المفاجئ للسكر في الدم. لذلك، من المفضل تجنب المنتجات التالية:

الخبز الأبيض

المخبوزات

الحلويات

المياه الغازية

العصائر

ومن المهم الالتزام بتناول كميات محدّدة من النشويات والسكريات يومياً، ما يساعد على ضبط السكر ومنع المضاعفات، مثل القدم السكري، وانفصال الشبكية، وضعف أو فقدان البصر.

وأوضحت الصحة المصرية أن مريض السكري يعاني من اعتلال البنكرياس، وقلة أو انعدام إفراز الأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن التعامل مع السكر الجلوكوز، الذي ينتج عن تكسير النشويات والسكريات.