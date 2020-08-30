ما هي أفضل طريقة لتحضير القهوة في الصباح حتى تطيل حياتك؟

دراسة: لا بأس بشرب 25 كوباً من القهوة في اليوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الكثير منا لا يستطيع العيش بدون القهوة، فهي أول ما نفكر به عند الاستيقاظ صباحاً، وعند التفكير بالمهام التي تنتظرنا سواءً في المنزل أو العمل. ولكن، ما هو الحد عندما يأتي الأمر لاستهلاك هذا المشروب المحبوب؟

وخلال مقطع فيديو على "تويتر"، أوضح حساب "عش بصحة"، وهي المنصة الرئيسية للتوعية الصحية لوزارة الصحة السعودية، ما يحصل للجسم عند استهلاك القهوة.

ورغم أنه يقال إن شرب القهوة، يزيد من تركيزك، إلا أن الأمر غير صحيح، وفقاً للفيديو.

الإعتدال جميل في كل شيء .. حتى بشرب القهوة☕️ 4 أكواب في اليوم تكفي وتوفي وعليك بالعافية✅ #عش_بصحة https://t.co/UlHGWHOudy

ويمكن للكافيين أن يساهم في التركيز، ومع ذلك، إلا أن الإكثار منه قد يسبب الأرق، والغثيان، وتسارع نبضات القلب، إضافةً إلى فقدان التحكم بالعضلات، وغيرها من الأعراض.

ولذلك، من المهم عدم تجاوز الحد المسموح به من الكافيين من أجل الحفاظ على صحتك.

ويُعد الحد الأقصى لاستهلاك الكافيين يومياً 400 مليجرام فقط، أي بما يعادل 4 أكواب من القهوة السوداء.