5 حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يملك بعضنا وعاءً نستخدمه لاحتواء زيت القلي بعد الانتهاء من الطهي به. وقد يساهم عدم رمي الزيت بعد استخدامه مباشرة في الاقتصاد، ولكن، هل تعلم أنه لا يجب عليك استخدامه مجدداً أكثر من مرتين؟

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً نصائح حول استخدام زيت القلي بطريقة صحيحة، وذلك عن طريق فيديو نشرته على حسابها الرسمي في موقع "تويتر".

6 نصائح لاستخدام زيت القلي بطريقة صحيحة: