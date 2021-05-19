هل هناك فرق بين منتج غير مملح وآخر خال من الصوديوم؟ إليكم الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أنك صادفت الكثير من المسميات على عبوات المنتجات التي تشتريها أثناء التسوق، ولكن، هل سبق أن تساءلت عن معناها؟
وإذا كنت تتسائل عمّا إذا كان هناك أي فرق حقاً بين مسميات مثل "غير مملح"، و"خال من الصوديوم"، فالإجابة هي نعم.
وشرح الحساب الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية في تغريدة على "تويتر" المسميات الموضحة على عبوات المنتجات بحسب مقدار الملح، أو الصوديوم المضاف في المنتج.
وإليك الفرق بين المسميات الموضحة على عبوات المنتجات:
- غير مملح
لا يحتوي المنتج على الصوديوم، أو الملح المضاف
- خال من الصوديوم
لا يحتوي المنتج على أكثر من 0.005 جرام من الصوديوم، أو ما يعادله من الملح، لكل 100 جرام، أو لكل 100 مليلتر
- قليل جداً من الصوديوم
لا يحتوي المنتج على أكثر من 0.04 جرام من الصوديوم، أو ما يعادله من الملح، لكل 100 جرام، أو لكل 100 مليلتر
- قليل الصوديوم
لا يحتوي المنتج على أكثر من 0.12 جرام من الصوديوم، أو ما يعادله من الملح لكل 100 جرام، أو لكل 100 مليلتر
- صوديوم أقل
يحتوي المنتج على صوديوم أقل بنسبة 25% مقارنةً بالأغذية المشابهة