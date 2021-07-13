هل يزيد النوم بعد تناول الطعام من وزنك؟ قد تفاجئك الحقيقة

يمكن أن يساعدك على فقدان الوزن في أربعة أسابيع فقط.. إليك كيفية إزالة السكر من نظامك الغذائي بطريقة صحية

هل تناول وجبات الطعام في الصباح أفضل من المساء عند محاولة إنقاص الوزن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المؤكد أنك مُنعت من النوم لمراتٍ عديدة بعد تناول الطعام بسبب إشاعة تنص على أن من شأن ذلك أن يزيد من وزنك. ولكن، ما مدى صحة ذلك؟

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس الصحة الخليجي في مقطع فيديو عبر "تويتر" أن لزيادة الوزن معادلة بسيطة.

وهناك متغيرات تؤثر بشكل مختلف من شخص لآخر، ولكنها تعتمد بشكل عام على الطاقة التي يحتاج إليها الجسم، أي السعرات الحرارية، والطاقة التي نستهلكها، ونحرقها.

وإذا كانت حاجة جسمك للطاقة تبلغ ألفين سعرة حرارية، وتناولت 3 آلاف سعرة حرارية، وقمت بحرق 200 سعرة حرارية منها فقط، فسيحتفظ جسمك بالباقي.

ويؤدي ذلك إلى السمنة.

ويشكل النشاط البدني نسبة 10% إلى 25% من الطريقة التي يستهلك بها الجسم الطاقة.

وقد تحرق ممارسة المشي بعد تناول الطعام سعرات حرارية أكثر، ولكن، لا توجد علاقة بين النوم وزيادة الوزن.

وما يجب عليك الإنتباه إليه حقاً هو كمية ونوعية طعامك.