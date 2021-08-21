هل تواجه صعوبة في النوم؟ هذه التمارين ستساعدك على الاسترخاء بشكل أفضل

جرب هذا الروتين قبل النوم لتحصل على قسط جيد من الراحة

دراسة: النوم أمام التلفاز أو مع إضاءة في الغرفة قد يؤدي إلى زيادة الوزن

تناول موزة وعد أنفاسك.. بعض نصائح النوم من مستخدمي "تيك توك"

كيف يمكن أن يساعدك النوم الجيد ليلاً على الابتعاد عن السكر والطعام غير الصحي؟

4 حركات يوغا يمكن أن تساعدك على النوم ليلاً بشكل أفضل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تستيقظ في منتصف الليل وأنت تعاني من ألم في ظهرك أو تصلٍب في كتفيك؟ أو هل تجد صعوبة في النوم لأن عقلك يتسابق؟

النوم الجيد ليلاً ليس فقط مهمًا للطاقة والتركيز، بل إنه مهم بشكل خاص لنظام المناعة القوي ومكافحة العدوى أيضًا.

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم بسبب الإجهاد الذهني أو التيبس الجسدي، فإن روتين الإطالة الليلي يعد الطريقة المثلى للاسترخاء.

وهذه التمارين تعد مفيدًة سواءً كنت تعمل في مكتب طوال اليوم أو إذا كنت أكثر نشاطًا.

وبصفتها مدربًة لليوغا ومدربًة شخصيًة، دمجت ستيفاني منصور بعض تمارين التمدد التي قد تتذكرها من فصل التربية البدنية كطفل والتي ربما تكون قد واجهتها أيضًا في فصل اليوغا.

وتساعد ممارسة اليوغا المنتظمة، وفقًا لمؤسسة النوم، الأشخاص الذين يعانون من الأرق على النوم لفترة أطول، والعودة إلى النوم بسرعة أكبر في منتصف الليل، وكذلك النوم بشكل أسرع.

ويجب إجراء كل تمرين مسائي بالتنفس العميق من خلال الأنف، ثم اخرجه ببطء من الأنف أيضًا.

ويساعد تكرار نمط التنفس على الاسترخاء وخفض معدل ضربات القلب.

وتتناول هذه التمارين الخمس البسيطة أجزاء الجسم وحركاته المختلفة لإرخاء العضلات المشدودة. وسيساعد كل تمرين على تهدئة الجهاز العصبي وجلب العقل والجسم إلى حالة أكثر راحة.

وتنصح منصور بأداء جميع هذه التمارين لمدة دقيقة واحدة كل ليلة قبل الذهاب إلى الفراش.

1. وضعية الطفل

قم بتهدئة أسفل الظهر المتيبس والتركيز على أنفاسك في هذا الوضع المريح.

بلجلوس على يديك وركبتيك، حرك وركيك بلطف للخلف حتى تصل المؤخرة إلى كعبي قدميك، مد ذراعيك للأمام وقم بإرخاء كتفيك.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

ضع جبهتك على الحصيرة أو السرير وتنفس ببطء.

2. الجلوس إلى الأمام

حرر التوتر من جسمك مع هذا التمدد الذي يساعد على إرخاء الجزء العلوي من الظهر وأسفل الظهر وأوتار الركبة.

اجلس بشكل مريح على سريرك أو بساط اليوغا الخاص بك مع مد ساقيك أمامك. اجمع الساقين معًا ثم ارفع ذراعيك لأعلى نحو السقف.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

ثم قم بالانحناء بخصرك إلى الأمام برفق ومد يديك باتجاه قدميك.

أرخِ كتفيك وأنزل ذقنك باتجاه صدرك، وستشعر بالتمدد في الجزء الخلفي من الساقين وأسفل وأعلى الظهر.

3. عناق الدب

يؤدي هذا التمدد إلى إرخاء الجزء العلوي من الظهر ويقلل من الألم حول عظام الكتف بسبب وضعية الجلوس السيئة.

اجلس بوضعية التربع وافتح ذراعيك على الجانبين.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

ثم عانق نفسك مع وضع ذراعك الأيمن على الأيسر، مع توجيه كتفيك للأمام.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

استمر في هذه الوضعية لمدة 30 ثانية ثم كرر ذلك بذراعك الأيسر على الأيمن.

4. الرقم 4

تساعد هذه الوضعية على إرخاء الوركين والألوية الخارجية وتقليل التصلب في أسفل الظهر.

استلقِ على ظهرك واثني ركبتيك وضع قدميك بشكل مسطح على السرير أو السجادة.

ضع كاحلك الأيمن فوق فخذك الأيسر، ومد ذراعيك من خلال ساقيك للإمساك بعضلات باطن الركبة اليسرى.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

اسحب ساقيك نحو صدرك وشد قدمك اليمنى.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

ثم كرر التمرين بالقدم الأخرى.

5. الالتفاف

قم بارخاء أسفل الظهر وتقليل انتفاخ المعدة المزعج مع هذا التمرين.

استلقي على ظهرك، ضم ركبتيك إلى صدرك، ثم قم بمد ذراعيك إلى جانبيك.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

اسحب ركبتيك إلى الجهة اليمنة واتركهما يسقطان نحو السرير أو السجادة، وأدر رأسك لتنظر فوق كتفك الأيسر، ثم كرر على الجهة الأخرى.

Credit: Courtesy of Stephanie Mansour

تخلص من الأوجاع والآلام وزد من إحساسك العام بالاسترخاء قبل أن تنام بشكل سليم عن طريق أداء روتين الإطالة هذا.