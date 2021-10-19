بينها الحرص على نظافة مكان طهي الطعام..5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمناسبة يوم الأغذية العالمي، قدّمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء.

وأكدّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على أهمية تناول الغذاء الصحي والآمن للحفاظ على الصحة طول الحياة، ووجهت بتناول أطعمة صحية نظيفة ووجبات غذائية تحتوي على الخضار والفاكهة المفيدة لتعزيز المناعة. 

وأشارت إلى أن الغذاء غير الآمن يُعد سبب وفاة واحدة من كل 6 وفيات ناتجة عن الإسهال الذي يُصاب به الأطفال دون سن الخامسة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على نظافة مكان الطهي، وضرورة الفصل بين الطعام النيئ والمطهي، والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل تناوله، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

 وفيما يلي 5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء 

  • الحرص على نظافة مكان طهي الطعام
  • الفصل بين الطعام النيئ والمطهي 
  • التأكد من طهي الطعام جيدًا
  • حفظ الطعام في درجات حرارة آمنة
  • استخدام مياه نظيفة في طهي الطعام وتحضيره 
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