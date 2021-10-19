بينها الحرص على نظافة مكان طهي الطعام..5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بمناسبة يوم الأغذية العالمي، قدّمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء.

تناولك لغذاء صحي وآمن اليوم، يحافظ على صحتك طوال الحياة 👌 احرص على تناول أطعمة صحية نظيفة ووجبات غذائية تحتوي على الخضروات والفواكه المفيدة لتعزيز مناعتك… #اليوم_العالمي_للأغذية https://t.co/zR5uYLYvPB

وأكدّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، على أهمية تناول الغذاء الصحي والآمن للحفاظ على الصحة طول الحياة، ووجهت بتناول أطعمة صحية نظيفة ووجبات غذائية تحتوي على الخضار والفاكهة المفيدة لتعزيز المناعة.

عالميًا.. الغذاء غير الآمن هو سبب وفاة واحدة من كل ٦ وفيات ناتجة عن الإسهال الذي يصاب به الأطفال دون سن الخامسة.. احمي أطفالك وقدم لهم طعام صحي 🙏 #اليوم_العالمي_للأغذية https://t.co/Nklp91Yt3P

وأشارت إلى أن الغذاء غير الآمن يُعد سبب وفاة واحدة من كل 6 وفيات ناتجة عن الإسهال الذي يُصاب به الأطفال دون سن الخامسة.

٥ نصائح لغذاء آمن وصحي👇🏻 #اليوم_العالمي_للأغذية https://t.co/lAOWCQjsjF

ودعت الوزارة إلى الحرص على نظافة مكان الطهي، وضرورة الفصل بين الطعام النيئ والمطهي، والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل تناوله، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وفيما يلي 5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء