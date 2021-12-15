كيف تحافظ على سلامة الطعام حال وقوع كارثة أو حالة طوارئ؟

نشر الأربعاء ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2021

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب التكهّن بما يمكن أن يحدث في حال وقوع كوارث وحالات طارئة، لكن من المهم جدًا معرفة كيف تتصرف خصوصًا بالأطعمة الموضوعة في برادك أو ثلاجتك، عند الضرورة.

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الرسمي، كيفية تفادي الإصابة بالمرض جرّاء تناول طعام غير آمن.

عقب وقوع كارثة، تخلّص من:

الأطعمة القابلة للتلف التي لم تخضع لتبريد أو تجميد ملائم بسبب انقطاع التيار الكهربائي

الأطعمة التي قد تكون تعرّضت لمياه الفيضانات أو الأمطار

الأطعمة التي تنبعث منها رائحة أو تغيرّ لونها أو ملمسها

الأطعمة غير الآمنة قد تؤدي إلى إصابتك بالمرض، حتى لو بدا لك أنّ مظهرها ورائحتها طبيعيين. وإذا شككت بأمرها، ارمها على الفور!

أثناء وبعد انقطاع التيار الكهربائي

تأكد من إغلاق بابَيْ البراد والثلاجة أطول وقت ممكن، خلال انقطاع التيار الكهربائي.

تحافظ الثلاجة الممتلئة على سلامة الطعام مدة 48 ساعة من دون كهرباء، شرط ألا يُفتح بابها، بينما الثلاجة النصف ممتلئة فتحافظ على الطعام لمدة 24 ساعة.

وسيحافظ برّادك على سلامة الطعام لمدة 4 ساعات كحد أقصى من دون كهرباء، إذا لم تفتح الباب.

تخلص من الأطعمة التالية:

جميع الأطعمة القابلة للتلف في برادك، من لحوم ودواجن وأسماك وبيض وبقايا طعام، عند انقطاع التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات أو أكثر.

جميع الأطعمة القابلة للتلف في الثلاجة الخاصة بك في حال ذاب الثلج عنها.

في إمكانك إعادة تجميد الأطعمة في الثلاجة أو طهيها بأمان إذا كانت لا تزال تحتوي على قطع ثلج أو برودتها مماثلة للبرودة التي يؤمنها البرّاد.

بعد وقوع فيضان، تخلص من الأطعمة التالية في حال ملامستها لمياه الفيضانات أو مياه الأمطار:

طعام متغير اللون أو متعفن أو ذو رائحة كريهة.

ومن المهم تنظيف وتعقيم الأطباق، والأواني، والأسطح الأخرى التي تلامس الطعام في أربع خطوات: