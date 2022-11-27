هل تقل ساعات النوم التي نحتاج إليها مع تقدمنا بالعمر؟

الاستيقاظ بعد 7 أو 8 ساعات نوم وشعور بالتعب لا يفارقك.. إليك أحد الأسباب المحتملة

ثلث البالغين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم ليلاً.. ماذا يقول الباحثون بهذا الشأن؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعتبر أن التقدم بالعمر يسمح لك بتقليل مدّة نومك؟

وأشارت وزارة الصحة العُمانية بتغريدة على "تويتر" أن هذا اعتقاد خاطئ، مؤكدةً أن كبار السن يحتاجون للنوم من 7 إلى 8 ساعات يوميًا، تمامًا مثل البالغين.

ويساعد أخذ القسط الكافي من النوم في الحفاظ على جهازك المناعي، ويساهم في الحفاظ على الوزن، وتعزيز النشاط العقلي، كما أنه يحافظ على صحة القلب، والأوعية الدموية، بحسب التغريدة.

وتساهم قلة النوم في الإصابة بعدة أمراض، ومنها:

أمراض القلب

ارتفاع ضغط الدم، والسكري

تأثر معدلات التركيز والمزاج

وبيّنت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "PLOS Medicine" بأكتوبر/تشرين الأول أنّ الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق، وينامون لمدّة خمس ساعات أو أقل ليلاً، أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة متعدّدة مع تقدمهم في العمر، مقارنةً مع أقرانهم الذين ينامون لفترةٍ أطول.

وألقت الدراسة نظرة فاحصة على مجموعة تضم حوالي 8 آلاف موظف حكومي في المملكة المتحدة لم يعانوا من مرض مزمن في سن الـ50.

وطلب ​​العلماء من المشاركين الإبلاغ عن ساعات النوم التي حصلوا عليه خلال الاختبارات السريرية كل 4 إلى 5 أعوام على مدى 25 عامًا.

وبالنسبة للأشخاص الذين تمّ تتبّع نومهم في سن الخمسين، فإن من ناموا خمس ساعات أو أقل في الليلة واجهوا خطرًا أكبر بنسبة 30% للإصابة بأمراض مزمنة متعددة كلما تقدموا بالسن، وذلك مقارنة بالأشخاص الذين ناموا 7 ساعات في الحد الأدنى بالليلة.

وفي سن الستين، زاد الخطر بنسبة 32%، وفي سن السبعين، بلغت نسبة الخطر 40%.

وأظهرت أبحاث أخرى أنّ البالغين الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، أي بين 7 إلى 9 ساعات في الليلة، أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة تشمل أيضًا السمنة، وارتفاع ضغط الدم، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.