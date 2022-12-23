نشر الجمعة ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2022

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنّ ألواح التقطيع تعتبر بين أكثر الأسطح التي يمكن أن تتسبّب بتلوث الغذاء.. فماذا يجب أن تفعل؟

بداية، يُفضّل استخدام الأسطح غير المسامية، مثل البلاستيك أو السيراميك، لسهولة تنظيفها مقارنة مع الأسطح الخشبية.

ويجب غسل ألواح التقطيع بالماء الساخن والصابون بعد كل استخدام، ثم شطفها بالماء النظيف، وتجفيفها بالهواء أو المناشف الورقية النظيفة.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء في السعودية إلى ضرورة استخدام لوح تقطيع خاص بالمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل، كالخبز والسلطات، واستخدام لوح تقطيع آخر خاص باللحوم النيئة والدواجن لمنع انتقال الميكروبات.

وأخيرًا، احرص على استبدال جميع ألواح التقطيع البلاستيكية والخشبية، ما أن تتآكل أو تبدأ التشقّقات بالظهور على أسطحها.

وفي وقت سابق، قدّمت وزارة الصحة والسكان المصرية عددًا من النصائح العامة والإرشادات للحفاظ على سلامة الغذاء.

وأكدّت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أهمية تناول الغذاء الصحي والآمن للحفاظ على الصحة طول الحياة، وأوصت بتناول أطعمة صحية نظيفة، ووجبات غذائية تحتوي على الخضار والفاكهة المفيدة لتعزيز المناعة.

ودعت الوزارة إلى الحرص على نظافة مكان الطهي، وضرورة الفصل بين الطعام النيئ والمطبوخ، والتأكد من طهي الطعام جيدًا قبل تناوله، بحسب ما نشرته عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وفيما يلي، إليك 5 نصائح عامة لضمان سلامة الغذاء: