إليكم قائمة بالأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن نسبة أكثر من 40٪ من الصوديوم الذي نتناوله يوميًا تأتي من 10 أنواع من الأطعمة فقط؟ وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الكثير من الأشخاص يتفاجأون لدى معرفتهم بالأطعمة الموجودة ضمن القائمة، لأن طعمها لا يكون مالحًا دومًا.

أعلى مصادر الصوديوم

الخبز

البيتزا

الشطائر

اللحوم الباردة واللحوم المقدّدة

الحساء

البوريتو وشطائر التاكو

وجبات خفيفة، مثل رقائق البطاطس، والفشار، والبسكويت المملح، والمقرمشات

الدجاج

الجبنة

البيض والعجة

لماذا يُضاف الصوديوم إلى الأغذية المصنعة؟

ويؤدي الصوديوم العديد من الأدوار في الأطعمة التي نتناولها، أهمها: