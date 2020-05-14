نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 14 مايو

من تنبيه مراكز السيطرة على الأمراض الأطباء للبحث عن متلازمة لدى الأطفال قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا، إلى مجموعة من المتلازمات الغريبة والمخيفة، التي يراها الأطباء لدى مرضى فيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 14 مايو 2020:

قال متحدث باسم مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها لـ CNN يوم الثلاثاء إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستعد لإطلاق تنبيه يحذر الأطباء ليكونوا على اطلاع بمتلازمة التهاب خطيرة لدى الأطفال قد تكون مرتبطة بعدوى فيروس كورونا.

أستاذ علم الأحياء في جامعة دارتموث، البروفيسور ايرين بروماج، يتحدث إلى CNN عن البيئات المعرضة لخطر أكبر بنشر فيروس كورونا.

قدمت الخطوط الجوية القطرية شكرها للعاملين في قطاع الرعاية الصحية عن طريق منحهم 100 ألف تذكرة طيران مجانية. وذلك في ظل تفشّي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يشارك الدكتور زيفي هامبرغر ، طبيب التخدير في مستشفى ماونت سيناي في نيويورك ، تجربته في سلسلة من مذكرات الفيديو ، مما يعطي صوتًا لأبطال الرعاية الصحية الذين يعانون في المعركة اليومية ضد فيروس كورونا

يرى الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا مجموعة من المتلازمات الغريبة والمخيفة، بما في ذلك جلطات الدم من جميع الأحجام في جميع أنحاء الجسم، والفشل الكلوي، والتهاب القلب، والمضاعفات المناعية.