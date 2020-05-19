نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 19 مايو

أظهرت نتائج مبكرة من تجربة لقاح فيروس كورونا تنتجه “مودرنا” يظهر أن المشاركين طوروا أجساما مضادة للفيروس، ومن أطباء يحذرون من المزيد من حالات متلازمة فيروس كورونا الغريبة عند الأطفال، إلى ابتكار شركة كولومبية لسرير مستشفى يتحول لتابوت لمرضى فيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 19 مايو 2020:
لمكافحة النقص بسبب جائحة فيروس كورونا ، صممت شركة ABC Displays سرير مستشفى من الورق المقوى يمكن أن يتحول إلى تابوت.هل يمكن للكلاب “شم” فيروس كورونا؟ تجربة تحاول تحديد ذلك
تُدرّب بعض الكلاب الآن على تحديد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 عن طريق الرائحة.