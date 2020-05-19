نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 19 مايو

أظهرت نتائج مبكرة من تجربة لقاح فيروس كورونا تنتجه “مودرنا” يظهر أن المشاركين طوروا أجساما مضادة للفيروس، ومن أطباء يحذرون من المزيد من حالات متلازمة فيروس كورونا الغريبة عند الأطفال، إلى ابتكار شركة كولومبية لسرير مستشفى يتحول لتابوت لمرضى فيروس كورونا، إليكم أبرز الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 19 مايو 2020:

نتائج مبكرة من تجربة لقاح فيروس كورونا تنتجه “مودرنا” يظهر أن المشاركين طوروا أجساما مضادة للفيروس

أعلنت شركة مودرنا الأمريكية، التي دخلت في شراكة مع المعاهد الوطنية للصحة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد، أنها حصلت على نتائج مبكرة إيجابية.

أطباء يحذرون: توقعوا المزيد من حالات متلازمة فيروس كورونا الغريبة عند الأطفال

قال الأطباء إن المستشفيات والعيادات يجب أن تتوقع رؤية المزيد من الحالات الغامضة التي يبدو أنها تؤثر على الأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا.

ما هو المؤشر الرئيسي لوفاة المرضى جراء إصابتهم بكورونا؟ إليكم نتائج دراسة جديدة

أفاد الأطباء أن تضخم إحدى حجرات القلب الأربع، في البطين الأيمن، كان أقوى مؤشر على احتمال وفاة المرضى المصابين بأعراض حادة من فيروس كورونا المستجد.

شركة كولومبية تبتكر سرير مستشفى يتحول لتابوت لمرضى فيروس كورونا

لمكافحة النقص بسبب جائحة فيروس كورونا ، صممت شركة ABC Displays سرير مستشفى من الورق المقوى يمكن أن يتحول إلى تابوت.هل يمكن للكلاب “شم” فيروس كورونا؟ تجربة تحاول تحديد ذلك

تُدرّب بعض الكلاب الآن على تحديد الأشخاص المصابين بفيروس كوفيد-19 عن طريق الرائحة.