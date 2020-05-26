نشرة كورونا.. أبرز القصص من المنطقة والعالم في 26 مايو

تجاوزت إصابات فيروس كورونا 5.5 مليون شخص من حول العالم، ومن استعانة إيطاليا بـ60 ألف “مساعد مدني” لإقرار التباعد الاجتماعي في ظل فيروس كورونا، إلى إعادة فتح اسبانيا لشواطئها والحفاظ على سلامة زوارها، إليكم أبرز المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا ليوم 26 مايو 2020:

إصابات فيروس كورونا تتجاوز 5.5 مليون شخص حول العالم

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في جميع أنحاء العالم لتتجاوز 5.5 مليون شخص، الثلاثاء، حيث سجلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 5 ملايين و515 ألفًا و109 إصابات.مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا..

الهند تعيد فتح السفر الجوي الداخلي

أعيد فتح معظم المطارات في الهند بعد شهرين من الإغلاق. بينما تستأنف الخدمات الجوية المحلية ثلث عملياتها ، ويتم تنفيذ إجراءات التشغيل القياسية الجديدة بشكل صارم لتشجيع السفر بدون تلامس. في الوقت الذي تشهد فيه الهند ارتفاعًا ثابتًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، اتخذت حكومة الهند خطوة جريئة مع قرارها بإعادة فتح الأجواء للسفر الداخلي. هل هذا الأمر يستحق المخاطرة؟

إيطاليا تستعين بـ60 ألف “مساعد مدني” لإقرار “التباعد الاجتماعي”

قامت هيئة الحماية المدنية الإيطالية بالتعاون مع الحكومة بتنظيم 60 ألف متطوع لتذكير المواطنين بارتداء الكمامات وللحفاظ على التباعد الاجتماعي، وذلك بعد تلقي السلطات شكاوى عديدة حول عدم مراعاة الناس لهذه الإجراءات.في الولايات المتحدة..

إجراءات كورونا تغيب وسط مشهد الاحتفالات على الشواطئ بيوم الذكرى

أظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باحتفالات يوم الذكرى في الولايات المتحدة، توافد حشود كبيرة إلى الشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولكن إجراءات التباعد الاجتماعي غابت عن المشهد في ظل جائحة فيروس كورونا.

إسبانيا تعيد فتح شواطئها والحفاظ على سلامة زوارها .. هذه هي الإجراءات التي تتخذها

إذا كنت تحلم بعطلة على الشاطئ ، فإن المدن الساحلية في إسبانيا تعمل على إثبات أنها يمكن أن تحافظ على سلامة الزوار عندما يتم رفع قيود السفر أخيرًا.. ولكن لن يكون الأمر بسيطًا مثل وضع بطانية على الرمال بعد الآن.