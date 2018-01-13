مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة مصر: أول قرار سيكون إلغاء "فيسبوك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب المصري رئيس نادي الزمالك، السبت، عبر حسابه على "فيسبوك" أنه سيخوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية، المقررة في مارس/ آذار المقبل.

وقال مرتضى منصور، في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي"، الذي يقدمه أحمد موسى، إن أول قرار سيصدره حال فوزه بالرئاسة سيكون "إلغاء فيسبوك"، ووصفه بأنه "خراب بيوت"، على حد تعبيره. وأضاف أن القرار الثاني سيكون إيجاد "حل جذري" لسد النهضة الإثيوبي، لأنه سيؤدي إلى "حالة جفاف" في مصر.

قد يهمك.. سامي بلح لـCNN: عنان مرشح قوى لرئاسة مصر وليس "كومبارس"

خالد علي يؤكد استمراره في سباق الرئاسة المصرية: لن نستسلم

وعن برنامجه الانتخابي، قال مرتضى منصور إن لديه برنامج انتخابي من الانتخابات الرئاسية الماضية لكنه "كبر شوية"، على حد تعبيره. وأضاف أنه سيتوجه، الأحد، إلى مجلس النواب لجمع التوكيلات اللازمة من أعضاء المجلس للترشح للرئاسة، وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفى بجمع التوكيلات الشعبية.