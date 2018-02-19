لافروف: لا نؤيد التصريحات الإيرانية حول ضرورة تدمير إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، الإثنين، إن "موسكو ترفض التصريحات التي تتحدث عن ضرورة تدمير إسرائيل،" وفقاً لما نقلته على لسانه وكالة الانباء الروسية الرسمية.

وأتى رد لافروف على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني جواد ظريف بضرورة التصدي لإسرائيل وأنشطتها في الشرق الأوسط.

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وأضاف لافروف قوله إن: " "قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يرجع إلى حد كبير إلى التحيز المناهض لإيران، وهذا أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع".

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وقال وزير الخارجية الروسي بأن بلاده لا تتفق أيضاً "مع محاولات النظر في أي مشكلة إقليمية عبر منظار محاربة إيران، يلحظ هذا في سوريا ويلحظ في اليمن وحتى تطورات الأوضاع الأخيرة حول القضية الفلسطينية، بما في ذلك إعلان واشنطن قراراها الاعتراف بالقدس كعاصمة استثنائية لإسرائيل، هي إلى حد كبير انطلقت من التحيز ضد إيران،" مشدداً بأن ذلك سيؤدي لتفاقم الأوضاع وفقاً في المنطقة لما نقلته الوكالة.

وقد ارتفعت حدة التوتر بين إيران وإسرائيل بعد إعلان إسرائيل إسقاطها لطائرة إيرانية بدون طيار اخترقت الأجواء الإسرائيلية وشن غارات على "مواقع إيرانية" في سوريا في 10 فبراير/شباط الحالي، لتسقط قوات النظام السوري مقاتلة إسرائيلية طراز "F16" بصاروخ تعتقد السلطات الإسرائيلية أنه روسي الصنع.