مولود جاويش أوغلو: جميع المناطق التي يوجد بها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" هي هدف مشروع لتركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو بأن جميع المناطق التي يوجد فيها "تنظيم ( ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي، تعتبر "هدفاً مشروعاً لتركيا،" وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول، الخميس.

وذكر أوغلو خلال اجتماعه بمحرري الوكالة بأن " قول الرئيس رجب طيب أردوغان (يمكن أن نهاجم ذات ليلة على حين غرة)، يشمل مناطق سنجار، وجبل قنديل، وأي مكان آخر يوجد فيه عناصر تنظيم ( ي ب ك/ بي كا كا) الإرهابي".

ووأضاف أوغلو بأنه وفي حال عدم تطبيق خطة خروج عناصر تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" من منبج السورية، والتي تم التفاهم عليهما مع الجانب الأمريكي، فإنه "سيتوجب حينها القضاء على الإرهابيين."

تعتبر السلطات التركية أن "وحدات حماية الشعب الكردي" السورية (YPG)، المدعومة من الولايات المتحدة، امتداداً لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK)، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة كـ"تنظيم إرهابي"، كما تصنف تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري (PYD) كـ"منظمة إرهابية" أيضا.

وقد اطلقت القوات التركية عملية عسكرية سمّيت "غصن الزيتون" لقتال الميليشيات الكردية في مدينة عفرين السورية في 20 فبراير/شباط الماضي، ليعلن الرئيس التركي عن "السيطرة الكاملة" على مركز المدينة من قبل القوات التركية وقوات الجيش السوري الحر في 18 مارس/آذار الحالي.

هذا وقد أبدى وزير الخارجية الامريكي السابق، ريكس تيلرسون، في يناير/كانون الثاني الماضي عن "تقديره" لحق تركيا بالدفاع عن نفسها "ضد الإرهابيين"، بينما انتقد خبراء عسكريون أمريكيون بأن التدخل التركي في سوريا قد يهدد القوات الأمريكية.

هذا وقد حذّرت تركيا الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قواتها المنتشرة في مدينة منبج السورية في بداية فبراير/شباط الماضي، إذ هددت بأن عملياتها العسكرية في عفرين ضد المقاتلين الأكراد ستمتد إلى منبج، وأنها قد تضرب الجنود الأمريكيين إذا ارتدوا زي من وصفتهم بـ"الإرهابيين".