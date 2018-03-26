جنبلاط محذراً: صواريخ الحوثي باتجاه السعودية قد تشكّل ذريعة لأمريكا للقيام بمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى وقف الحرب في اليمن بأسرع وقت، محذراً من "مغامرة عسكرية" على حد وصفه، قد تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل في المنطقة.

تصريحات جنبلاط جاءت في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد إعلان التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية 7 صواريخ باليستية جرى إطلاقها من الأراضي اليمنية، واستهدف 3 منها الرياض، فيما أسفر سقوط إحدى شظايا الصواريخ عن مقتل مقيم مصري وإصابة مصريين اثنين بالعاصمة السعودية.

وأدان الزعيم اللبناني القصف على المدن السعودية، قائلا إنه إذا ما استمر فقد يكون ذريعة للصقور الجدد في الادارة الاميركية وأصحابهم في إسرائيل لمغامرة عسكرية شبيهة باحتلال العراق عام 2003، مضيفاً أن ذلك سيتصاحب مع مفاعيل مدمرة لكل المنطقة دون تمييز.

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وكان وليد جنبلاط قد علّق السبت كذلك عبر حسابه في تويتر على اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، أحد أبرز صقور المحافظين الجدد، ليكون مستشاره الجديد للأمن القومي، قائلاً إن الإدارة الأمريكية تسير إلى حالة من التطرف الخطير، ويسير العالم الى توترات غير مسبوقة خاصة في الشرق الاوسط.

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يذكر أن اعتراض السعودية للصواريخ الباليستية جاء عقب كلمة لزعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى الثالثة لبدء عملية "عاصفة الحزم" التي يشنها التحالف العربي ضد الحوثيين وأنصارهم، قال فيها إن العام الرابع من "العدوان الأمريكي السعودي" سوف يشهد تطورات عسكرية كبيرة تخترق أنظمة الحماية الأمريكية التي يستخدمها التحالف.