ما الذي سيبحثه أمير قطر بزيارته للولايات المتحدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت وزارة الخارجية القطرية بياناً حول المحاور المتوقع مناقشتها خلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الولايات المتحدة، الثلاثاء.

وذكرت الوزارة بأن أبرز الأجندة للمباحثات ستتضمن المحاور التالية:

- الأزمة السورية

- عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية

- إعادة إعمار العراق

- تعزيز الشراكة الاقتصادية، وفي هذه النقطة أوردت الوزارة عدة نقاط ذكرت فيها التالي:

الولايات المتحدة تعد سادس أكبر شريك تجاري لقطر

حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة يبلغ 6 مليارات دولار

120 شركة أمريكية تعمل في قطر

45 مليار دولار استثمارات قطرية متوقعة في الولايات المتحدة

- عسكرياً اوردت الوزارة المحاور التالية:

توسيع قاعدة "العديد" الجوية، "لتصبح قاعدة استراتيجية في المنطقة،" وفقاً لما ذكر بالبيان.

ذكر بالبيان بأن كلا الطرفين يخططان "لتوثيق العلاقات العسكرية في إطار رؤية 2040"

شراء مقاتلات "F-16" مقابل 12 مليار دولار بموجب اتفاقية عسكرية وقعت في يونيو/حزيران عام 2017.

ولم ترد الأزمة الخليجية القطرية على رأس المحادثات المتوقعة، إلا أنها وردت كجزء من الحوار الاستراتيجي لقطر مع الولايات المتحدة، خلال اجتماعات عقدت بواشنطن في 30 يناير/كانون الثاني عام 2018.

هذا وقد تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفقاً لما ذكره بيان للبيت الأبيض، السبت، واتفق الطرفان على أهمية وحدة دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وسط الأزمة الجارية مع قطر.

ويأتي هذا بأقل من أسبوع من مكالمتين أجراها ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأمير قطر.