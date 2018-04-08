خبر عاجل

Close
الخارجية السعودية تدين "الهجوم الكيماوي المروع الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية"

سوريا: الحكومة تبدأ مفاوضاتها مع "جيش الإسلام" خلال ساعتين

سوريا: مفاوضات للحكومة مع "جيش الإسلام"

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
الحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوريريف دمشق
شارك مع أصدقائك
1:12

شاهد.. كاميرا CNN بسوريا توثّق خروج مقاتلي المعارضة من دوما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة السورية موافقتها على بدء الموافضات مع جماعة "جيش الإسلام"، الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر رسمي.

وذكرت الوكالة بأن المفاوضات مع الجماعة ستبدأ خلال ساعتين من نشر هذا التقرير، وقالت في خبرها العاجل: "إرهابيو ما يسمى (جيش الإسلام) يطلبون التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين."

قد يهمك.. جيش الإسلام لـCNN: نتفاوض مع الروس للبقاء في الغوطة

وتأتي هذه المفاوضات بعد أقل من أسبوع على موافقة مقاتلين من عدة مجموعات معارضة، من بينها "جيش الإسلام"، على مغادرة منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث قال  أبو خير الأشقر، العضو في اللجنة المدنية للمفاوضات في دوما، خلال حديث له مع الصحفيين، الأحد الماضي: "نحاول إنهاء اتفاقية يمكن من خلالها لمقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم مغادرة المدينة من خلال معابر آمنة."

شاهد.. الغوطة الشرقية.. مجزرة تُنسى قبل انتهائها

وقد أجبر عشرات الألوف من المدنيين ومقاتلي المعارضة سابقاً من مغادرة الغوطة الشرقية، بعد أسابيع من القصف المكثّف الذي تسبب بمقتل أكثر من 1500 شخصاً، شاهد تقرير CNN أعلاه لرحيل مقاتلي المعارضة من الغوطة، الأربعاء.

الحرب السوريةالمعارضة السوريةالنظام السوريريف دمشق
شارك مع أصدقائك

ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

{"author":"bella","branding_ad":"MiddleEast_Branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"سوريا: الحكومة تبدأ مفاوضاتها مع جيش الإسلام خلال ساعتين","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/04/08","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["middle_east"],"template_type":"adbp:content","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}