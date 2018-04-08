سوريا: الحكومة تبدأ مفاوضاتها مع "جيش الإسلام" خلال ساعتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة السورية موافقتها على بدء الموافضات مع جماعة "جيش الإسلام"، الأحد، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا" عبر موقعها الإلكتروني نقلاً عن مصدر رسمي.

وذكرت الوكالة بأن المفاوضات مع الجماعة ستبدأ خلال ساعتين من نشر هذا التقرير، وقالت في خبرها العاجل: "إرهابيو ما يسمى (جيش الإسلام) يطلبون التفاوض من الدولة السورية والدولة ستبدأ التفاوض خلال ساعتين."

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وتأتي هذه المفاوضات بعد أقل من أسبوع على موافقة مقاتلين من عدة مجموعات معارضة، من بينها "جيش الإسلام"، على مغادرة منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث قال أبو خير الأشقر، العضو في اللجنة المدنية للمفاوضات في دوما، خلال حديث له مع الصحفيين، الأحد الماضي: "نحاول إنهاء اتفاقية يمكن من خلالها لمقاتلي جيش الإسلام وعائلاتهم مغادرة المدينة من خلال معابر آمنة."

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وقد أجبر عشرات الألوف من المدنيين ومقاتلي المعارضة سابقاً من مغادرة الغوطة الشرقية، بعد أسابيع من القصف المكثّف الذي تسبب بمقتل أكثر من 1500 شخصاً، شاهد تقرير CNN أعلاه لرحيل مقاتلي المعارضة من الغوطة، الأربعاء.