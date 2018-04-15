البابا فرنسيس حول سوريا: أصلي باستمرار للسلام

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال البابا فرنسيس إنه يشعر "بقلق عميق" حول الوضع الذي يشهده العالم حالياً، وأنه "وبالرغم من توفر كافة الأدوات، لم يتمكن المجتمع الدولي من الاتفاق على إجراءات مشتركة لجلب السلام إلى سوريا وغيرها من المناطق حول العالم."

ودون ذكر للضربات الجوية في دمشق أو الهجوم الكيماوي في دوما، قال البابا في خطابه الأسبوعي في ساحة القديس بيتر، الأحد، إنه يصلي "باستمرار للسلام".

ودعا البابا "كافة الناس" للمواظبة بالدعاء للسلام، قائلاً: "أناشد القادة السياسيين ليسود العدل والسلام."

هذا وقد استذكر البابا "المعاناة الطويلة" للشعب السوري في قداس عيد الفصح بمطلع إبريل/نيسان، قال فيها: "هذا الفصح، ليأتِ نور المسيح ليضيء ضمائر كافة القادة السياسيين والعسكريين، لتأتِ نهاية سريعة للمذبحة المستمرة، وبوضع يحترم به القانون الإنساني."