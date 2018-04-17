الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه نجران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعترضت قوات التحالف "لدعم الشرعية"، مساء الإثنين، صاروخاً بالستياً أطلق من قبل "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران" من اليمن باتجاه محافظة نجران، وفقاً لما نقلته وكالة الانباء السعودية "واس" نقلاً عن المتحدث باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي.

وأوضع المالكي بأن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت الصاروخ في تمام الساعة 10:16 مساء الإثنين، لتعترضه وينتج تناثر لشظايا الصاروخ على بعض الأحياء السكنية، دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى وقت نشر البيان الصحفي للتحالف، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

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وقال المالكي إن هذا "العمل العدائي" يثبت "استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة في تحدٍّ واضح صريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2213)،" مكرراً التصريحات الرسمية إزاء إطلاق الصواريخ البالستية ومخالفتها للقانون الدولي الإنساني.

وأتى هذا بعد فترة قصيرة من انتهاء المؤتمر الصحفي للمالكي والذي استعرض فيه بقايا الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة في أبريل/نيسان الحالي، وبقايا الطائرات بدون طيار التي استهدفت مناطق بالسعودية منها مطار أبها، بالإضافة إلى عرضه لمقاطع فيديو أظهرت استهداف قوات التحالف لمستودعات أسلحة "تابعة لإيران" في اليمن، على حد وصفه.