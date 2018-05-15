حمد بن جاسم: صفقة القرن تُنفذ خطوة خطوة بدعم دول عربية كبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري السابق، إن "صفقة القرن" تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى، على حد تعبيره.

وتوجّه الشيخ حمد في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لهذه الدول العربية، متسائلاً: "بالله عليكم ما هو الثمن؟"

وكان حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله، قد تحدث في كلمة له الاثنين عن ما يعرف بـ "صفقة القرن"، والتي قال إنها تتضمن، الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولا عودة للاجئين إلى فلسطين، وأن تكون غزة هي الدولة الفلسطينية المقبلة، وأخيرا أن تعقد كل الدول العربية سلاما كاملا وشاملا مع إسرائيل، على حد تعبيره.

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رئيس الوزراء القطري السابق تابع أنه يفترض أن "لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية." وأكد أن موقفه من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.

واعتبر أن العالم العربي، دخل في نفق مظلم ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل القضايا الدولية والمحلية، على حد وصفه. وأضاف أن كل البيانات التي تصدر فهي "رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري."

يذكر أن السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان كان قد أعلن رسميا الإثنين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وسط مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة مع إسرائيل، أسفرت عن عشرات القتلى ومئات الجرحى.