دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أحدث تغريدة له بموقع "تويتر" الإثنين، بعد يومين على الأمر الملكي الذي قضى بإعفائه من منصب مستشار بالديوان الملكي السعودي، السبت الماضي، تحدث سعود القحطاني عما سماه "تنظيم الحمدين" في قطر.

وسعود القحطاني هو الاسم الوحيد، الذي لا ينتمي إلى جهاز المخابرات السعودي، من بين 5 أشخاص جرى إعفاؤهم من مناصبهم بالتزامن مع إعلان نتائج التحقيقات الأولية في مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

كيف تحدث جمال خاشقجي عن سعود القحطاني؟

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر عدة أوامر ملكية شملت إعفاء القحطاني، بالإضافة إلى إعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، و3 لواءات آخرين بالاستخبارات، وتشكيل لجنة يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة.

وغرد القحطاني، صباح الإثنين: "هناك فارق جوهري بين عقلية المواطن السعودي وبين المقيمين والمجنسين في جزيرة تنظيم الحمدين".

ويرى القحطاني أن "المنصب بمفهومنا هو تكليف ومسؤولية وطنية، بينما هم يرونه وسيلة للاسترزاق ووزيادة الأرصدة البنكية"، مضيفا أن "كل سعودي هو جندي ولاؤه لله ثم لمليكه ووطنه"، خاتما بقوله: "لا يمكن أن يفهموا الفرق. فهي أشياء لا تشترى".