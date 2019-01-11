ما سر اختفاء حساب الفتاة السعودية "اللاجئة" رهف القنون عن تويتر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اختفى حساب المراهقة السعودية، رهف القنون من موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث يبدو أنها قامت بحذفه، الجمعة، بعد أن شدت أنظار العالم إلى قضيتها وفرارها مما قالت إنه "تعنيف الأسري".

مراسلة قناة ABC صوفي ماكنيل، نشرت تغريدة الجمعة على حسابها بتويتر، قالت فيها إن الفتاة السعودية البالغة من العمر 18 عاما "بخير وبأمان" إلا أنها "تلقت العديد من التهديدات بالقتل. وستعود إلى تويتر ولكن في الوقت الراهن يبدو أنها تأخذ فترة استراحة قصيرة".

ويشار إلى أن رئيس مكتب الهجرة التايلاندي، اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال، قال في تصريحات لـCNN، الجمعة، إن كلا من أستراليا وكندا عرضت على رهف القنون اللجوء لديها، إلا أنه تراجع في وقت لاحق الي طالبا من شبكتنا سحب الكلام الذي قاله.

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ورفضت السلطات الأسترالية ومكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو ما يُعرف بـ"UNHCR" في بانكوك التعليق على هذه الأنباء، في الوقت الذي تحاول فيه شبكتنا التواصل مع الحكومة الكندية للحصول على تعليق.