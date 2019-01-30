الرئاسة التركية: 3 أمور لم نتمكن من معرفتها بقضية مقتل خاشقجي للآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشار فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، إلى أن هناك ثلاثة أمور لم تتمكن تركيا حتى الآن من معرفتها فيما يتعلق بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده، بإسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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جاء ذلك في سلسلة من التغريدات للمسؤول التركي على صفحته بتويتر، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "حتى الآن لم نتمكن من معرفة مصير جثة خاشقجي ومن أصدر أمر القتل وهوية المتعاون المحلي".

وأعرب ألطون عن امتنانه لزيارة المحققة الأممية المحققة الأممية أغنيس كالامارد إلى تركيا للشروع في تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي، وفقا لما نقلته الوكالة التركية.

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وفي سياق متصل وصفت جينا هاسبل، مديرة وكالة الاستخبارات الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"CIA" مقتل خاشقجي بـ"بالعملية المدبرة"، رافضة في الوقت ذاته التأكيد ما إذا كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مسؤول بشكل مباشر عنها، وذلك خلال جلسة الاستماع السنوية التي عقدتها لجنة الاستخبارات في الكونغرس الأمريكي لمناقشة التهديدات الأمنية حول العالم.