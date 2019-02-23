دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علّق أحمد بن سعيد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، على نفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جيمس بيكر، لتصريحات نسبها له الأمير السعودي، بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق.

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وقال الرميحي في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "جيمس بيكر ينفي احدى التصريحات الكاذبة التي صرح فيها مؤخرا للاندبندنت :’لا اذكر قط في أي وقت مضى انني أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج أن القطريين "حمقى ، دعهم يتعلمون‘.. التاريخ الحديث صعب تزويره خصوصاً ان أكثر شواهده احياء ومازالوا (بقدرات عقلية حاضرة)".

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وفي تغريدة منفصلة تابع الرميحي معلقا على تصريحات المسؤول السعودي الأسبق، حيث كتب: "اخرجوه من جحره ليكون شاهدا على التاريخ واخذته الحماسة للانجراف للكذب والتهويل وصنع البطولات الزائفة، وتناسى ان الشواهد كثيرة على سوء مرحلته".

وكان الوزير الأمريكي الأسبق، قال في بيان: "إنه وبالإشارة إلى المقال المنشور بتاريخ 19 فبراير/ شباط الجاري، على الموقع الرسمي لصحيفة اندبندنت العربية الرقمية، لا يمكنني أن أكون قد أخبرت الأمير السعودي بندر خلال حرب الخليج أن القطريين أغبياء، دعهم يتعلمون."