دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الأمير بندر بن سلطان، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، إن رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم "خبير نصف الحقيقة" على حد تعبيره، وذلك بعد لقاءات سابقة جمعته مع مسؤولين وزعماء خلال فترة عمله.

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جاء ذلك في مقابلة مطولة نشرتها صحيفة اندبندنت بنسختها العربية الجديدة، حيث نقلت على في تقريرها على لسان المسؤول السعودي الأسبق: "بن جاسم متمرس في الحديث عن نصف الحقائق، مستشهداً بموضوع التسجيل المسرّب بين الأمير الوالد في قطر وحاكمها السابق حمد بن خليفة وحمد بن جاسم والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حيث تحدث بن جاسم خلالها عن مخططات لاستهداف السعودية".

وقال الأمير بندر وفقا لما نقلته الصحيفة إن "تبرير بن جاسم لهذا التسجيل هو ’إخبار بنصف الحقيقة‘، وإن الحقيقة كاملة هي التآمر والتخطيط، وليس كما بررته الدوحة بوصفها الموقف بأنه كان محاولة لاستدراج القذافي واستمالته.. قطر تعاني من انفصام في سياساتها، معتبرا أن وجود قاعدة أميركية لا يعني حماية نظام الحكم في الدوحة، بل هي قاعدة للاستخدام الأميركي لا القطري".

وعن الوجود التركي في قطر، ذكر الأمير بندر أنه "تواجد أمني لحفظ الأمن في قطر، وأن الدوحة سبق وقد استعانت باليمن والسودان والسعودية لحفظ أمنها"، وفقا لما نقلته الصحيفة.

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وحول الرئيس السوري، بشار الأسد و"العلاقة المتوترة مع السعودية وعن سبب تضخيم إعلام النظام من أي ظهور أو صورة أو دور للأمير بندر بن سلطان وربط ذلك بأي حدث في سوريا، أجاب الأمير بندر بن سلطان: ’لأنني أعرف بشار قبل أن يصبح شيئاً، ثم بعد ما ظن أنه أصبح شيئاً‘، نافياً ما يردده البعض عن أدوار له في نشأة تنظيم داعش".

ووصف بندر بن سلطان بشار الأسد بـ "الولد"، قائلا إن "والده كان رجلاً محاطاً برجال، وكان قادرا على الحسم واتخاذ القرار بخلاف ابنه بشار، حيث لديه عقدة لم يتخلص منها اسمها ’باسل حافظ الأسد‘".