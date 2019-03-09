نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أثار السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، الذي يعتبر حليفا للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وأحد الوجوه البارزة في الكونغرس، تساؤلات حول موقف الولايات المتحدة تجاه ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، والحكومة السعودية بشكل عام.

وبرزت انتقادات السيناتور الأمريكي في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة تابعة للكونغرس للجنرال المتقاعد جون أبي زيد، مرشح ترامب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية، إلى جانب سلسلة التغريدات التي تحدث فيها عن الأمير محمد بن سلمان والحرب في اليمن.

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علي الشهابي، مؤسس المؤسسة العربية للأبحاث، قال للزميل فريد زكريا في مقابلة لبرنامج GPS على CNN: "ما يغفلون (أعضاء بالكونغرس) عنه هو أن السعودية توجب عليها المرور بمرحلة تغيرات كبيرة في العامين الماضيين، والتغييرات الكبيرة التي تبدأ من الأعلى في أي مجتمع على مر التاريخ تعتبر تغييرات خطيرة للغاية"، لافتا إلى أنه ورغم الأخطاء التي يمكن أن تكون ارتكبتها السعودية إلا أنها أدارت الأمور بصورة جيدة بشكل عام.

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علي الشهابي يتحدث مع فريد زكريا لـCNN

وتابع الشهابي قائلا: "لم يكن هناك مظاهرات في الشارع السعودي أو عمليات إرهابية أو أي نوع من ردود الفعل السلبية بين العامة تجاه التغييرات الجذرية التي تجري بالبلاد، بالتحديد فيما يتعلق بتقوية المرأة ليس فقط السماح لهن بقيادة السيارات بل أيضا دمجهم بالكامل بالقوة العاملة وهو الأمر الذي لم يكن يحظى بشعبية.."

وأضاف: "التغيير في مجتمع مستقطب أمر خطير للغاية، نعم الحكومة باتت أكثر استبدادية، هل كان هناك عناصر خارجة عن السيطرة؟ بالطبع، فيما يتعلق بقتل جمال خاشقجي واعتقال نساء، واعتقد أن الحكومة تعي ذلك، مع السرعة ومع كل التغييرات التي حصلت ارتكبوا بعض الأخطاء ولكن هذا ما يحصل عندما يكون هناك تغيير."