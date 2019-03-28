الجيش السوري ينشر فيديو لـ"التصدي لصواريخ إسرائيلية" فوق حلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأربعاء، لهجوم صاروخي قالت إن مصدره إسرائيل واستهدف المنطقة الصناعية شمال شرق مدينة حلب، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية على لسان مصدر عسكري.

ونشرت الوكالة مقطع فيديو لهذا الهجوم، ناقلة على لسان المصدر قوله: "حوالي الساعة 23,00 ليلا تصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب واقتصرت الأضرار على الماديات".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي أسقطت عددا من الصواريخ المعادية"، وفقا لتقرير الوكالة.

وعند استفسار CNN عن هذه الاتهامات ومسؤولية الطيران الإسرائيلي عن هذه الغارات، قال مسؤول بالجيش الإسرائيلي: "لا نعلّق على اخبار واردة من دول أجنبية".