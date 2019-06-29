دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ن بلاده لن تسمح بما وصفه بـ"التستر" على قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اختتام أعمال قمة مجموعة العشرين، حيث تطرق إلى تقرير اغنس كالامارد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، والتي أوصت فيه بتطبيق "عقوبات على ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى حين تقديم أدلة تظهر وتؤيد أن لا علاقة له في هذا الإعدام"، معبرا عن أمله بتحقيق هذه التوصيات.

وأضاف أردوغان مطالبا بـ"محاسبة كافة المسؤولين عن جريمة قتل خاشقجي من أعلى الهرم إلى أسفله، مهمة ذات أولوية تقع مسؤوليتها على عاتق المجتمع الدولي.. يتوجب محاكمة المتورطين في قتل خاشقجي بإسطنبول، لأن الجريمة وقعت فيها"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وعن وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، قال أردوغان إنه ينبغي التحقيق في هذه الوفاة، معتبرا أن مرسي "توفي أثناء محاكمته دون محاولة إنقاذه لمدة 30 دقيقة".

وتابع أردوغان: "تصريحات الانقلابيين (السلطات المصرية) نحو هذه القضية تجعل من الموضوع أكثر تعقيدا.. دفن مرسي ولم يشارك في ذلك إلا محاميه وأقرب مقربيه، مثل هذه الحالات يجب أن تمر على الطبيب الشرعي".

وأضاف: "بالجلسات التي أقمناها خلال هذه القمة أكدنا على هذه النقاط، وأريد التعبير عن حزني إذ أن دول العالم بقوا صامتين في القضايا والمحاكم التعسفية التي تجريها مصر ولم يتفوهوا بأي كلمة حول هذه المحاكمات التعسفية، إعدام 9 شباب في مصر وبعد 5 أيام عقدت جلسة في الأمم المتحدة، مع أن أوروبا تمنع قانون الإعدام".