دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية بالعربية، حسن كعبية، الإثنين، السعودية على حسن استضافة الحجاج القادمين من إسرائيل، داعيا الشعوب الخليجية لزيارة دولته.

وقال كعبية في فيديو نشرته صفحة "إسرائيل بفي الخليج" على تويتر: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الأصدقاء من دول الخليج، في هذه الأيام نشهد أن السعودية تستقبل آلاف الزوار ومن بينهم زوار لأداء فريضة الحج من دولة إسرائيل".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية قائلا: "أشكر السعودية على حسن الضيافة ونتمنى لكل الحجاج حجا مبرورا"، على حد تعبيره.

وأضاف كعيبة قائلا: "أما أصدقاءنا من دول الخليج والمملكة العربية السعودية، فإسرائيل ترحب بكم واعتبروا إسرائيل بيتكم الثاني، أهلا وسهلا فيكم".

وكان قد زار وفد من صحفيين عرب بينهم سعوديين وعراقيين إسرائيل قبل أيام والتقوا بأعضاء الكنيست وبرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد تعرض أحد أفراد الوفد لهجوم من قبل فلسطينيين أثناء تجوله في مدينة القدس قرب المسجد الأقصى، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإدانة ما قام به الفلسطينيون.