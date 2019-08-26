فصيل فلسطيني: نتنياهو يلعب بالنار وسيجر المنطقة لحرب مفتوحة

إسطنبول، تركيا (CNN)-- اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يلعب بالنار"، وسيجر المنطقة بأسرها إلى "حرب مفتوحة"، وذلك بعد ساعات من استهداف إسرائيل لأحد مواقع الحركة الفلسطينية في شرق لبنان.

وقال أنور رجا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لـCNN، "ما يفعله نتنياهو هو مقدمة لحرب شاملة في المنطقة، حيث سيقوم مع حليفته ترامب بضربة وقائية على إيران وحلفائها".

وأضاف عضو القيادة العامة للحركة، أنه بعد أقل من شهر من انتخابات 17 سبتمبر أيلول المقبل في إسرائيل، فإن "إصرار نتنياهو السياسي على الحرب ومقامرة انتحاره العسكرية لن تنقذه من الخسارة في الانتخابات ولن تحمي مستوطنيه".

وأوضح رجا، في اتصال هاتفي من العاصمة السورية دمشق "العدو ينفذ ضربات سياسية وقائية على مواقعنا في العراق ولبنان وسوريا"، مشيرًا إلى أن الرد "سيكون بالتنسيق مع جميع أحزاب المقاومة وخاصة حزب الله، لأننا هيئة واحدة وعقل واحد وقراراتنا متحدة ضد العدوان الإسرائيلي"، على حد وصفه.

وأعلنت إسرائيل قصف مقرات تابعة لإيران وحزب الله بالقرب من دمشق، السبت، لكنها لم تعلق على الاتهامات العراقية واللبنانية بتنفيذ هجمات على أراضي البلدين خلال الـ 48 ساعة الماضية.