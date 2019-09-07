أردوغان يُمجّد أرطغرل في ذكرى وفاته.. إليكم ما قاله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثنى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على "الأمير أرطغرل" وانجازاته، وذلك في رسالة بذكرى وفاته، الجمعة، مؤكدا أنه كان من "الشخصيات الهامة التي قادت مرحلة ممتدة من إمارة صغير إلى دولة عظيمة".

وقال أردوغان في رسالته وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "الأمير أرطغرل بن سليمان شاه، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وضع في مدينة ’سوغوت‘ (جنوب شرق إسطنبول) أسس حضارة قائمة على أساس التسامح والعدل".

وتابع الرئيس التركي: "جذور هذه الحضارة امتدت بفضل نضال وتعاضد الشعب التركي، وملاحم بطولية كُتب اسمها في التاريخ بأحرف من ذهب.. أرطغرل أنار درب رجالات الدولة من بعده، وفي مقدمتهم ابنه عثمان، وذلك عبر حكمته وفطنته وعدله في الحكم".

ويذكر أن الباحث والمؤرخ الكويتي، سلطان الأسقه، أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول شخصية أرطغرل التركية التي ذاع صيتها مؤخرا بعد تجسيده وتمجيده بمسلسل "قيامة أرطغرل" الذي لاقى متابعة واسعة في المنطقة.

وقال الأسقه في مقابلة على قناة روتانا خليجية في مارس/ اذار الماضي: "في البداية الدولة العثمانية، إذا تكلمت عن العثمانيين فأنت تتكلم عن الأتراك، الأتراك إذا أردت أن تفحص هذه الدولة فأنت ستتكلم عن نشأتهم ومن أين أتوا، هم الأتراك الذين أسسوا الدولة العثمانية أو ما يُعرف بأرطغرل، تلك الشخصية الأسطورية الباهتة التي لا نعلم عنها شيئا إلا من خلال الأساطير.."