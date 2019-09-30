دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، تركي المالكي، ادعاءات الحوثيين بشن هجوم واسع النطاق على قوات سعودية ويمنية بـ"المسرحية" التي تسعى من خلالها الجماعة لتضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده الإثنين، إن قوات التحالف أفشلت الهجوم الذي شنه الحوثيون في 25 أغسطس/آب الماضي ما أسفر عن مقتل 1500 عنصر من الجماعة وتدمير 250 سلاحا وآلية عسكرية تابعة لهم في تلك العملية.

وأشار المالكي إلى أن الجماعة تلجأ لـ"المسرحيات" لإطلاق ادعاءات مضللة، لافتا إلى أن الإعلام التابع للحوثيين يحاول تضليل الرأي العام الإقليمي والدولي.

وتأتي هذه التصريحات من التحالف بعد أن قال المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في مؤتمر صحفي عقده الأحد، إن الجماعة شنت هجوما واسع النطاق على قوات سعودية ويمنية ما أسفر عن مقتل 200 مقاتل تدعمهم السعودية وأسر 2000 آخرين في العملية التي تمت في 25 أغسطس/آب.

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من جانبه، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، معمر الإرياني، إن العملية التي تحدث عنها الحوثيون قد أُفشلت من قبل قوات التحالف "قبل أشهر"، وفقا للإعلام الرسمي التابع للحكومة اليمنية.

وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين يحاولون الترويج لانتصارات "وهمية" في الوقت الذي يتلقون فيه خسائر "كارثية" في الأرواح بشكل يومي.