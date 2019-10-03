عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

شاهد كيف رد محمد بن سلمان على سؤاله عما إذا أمر بقتل خاشقجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها خديجة جنكيز، خطيبة الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي تحتضن جيف بيزوس، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

الصور التي تداولها نشطاء كانت خلال مراسم أقيمت، الأربعاء، في إسطنبول بالذكرى السنوية الأولى لمقتل خاشقجي الذي قضى في قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا بـ2 من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

بيزوس وخطيبة خاشقجي خديجة جنكيز خلال مراسم الذكرى السنوية بإسطنبول

وقال بيزوس الذي شارك في المراسم في كلمة مخاطبا خطيبة خاشقجي: "لا يجب أن يمر أحد بما مررت به. لا يمكن تخيل الأمر، ويجب أن تعرفي أنك في قلوبنا.. نحن هنا وأنت لست وحيدة".

الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد أعاد نشر الصورة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا في تعليق: "لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ماتقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا".

ويذكر أن جمال خاشقجي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية التي يملكها بيزوس.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز ما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه الصورة: